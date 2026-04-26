Гауфф сравнялась с Шараповой по количеству выходов в 1/8 финала на «тысячниках» до 23 лет
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф (33) сравнялась с пятикратной победительницей мэйджоров россиянкой Марией Шараповой (33) по количеству выходов в 1/8 финала на турнирах Tier-1/WTA-1000 до 23 лет. С 1990 года лидерами по этому показателю являются Мартина Хингис (44), Светлана Кузнецова и Каролина Возняцки (по 34). Об этом сообщает OptaAce.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|1
|
|7
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Кори Гауфф сегодня, 26 апреля, вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (26-я в рейтинге) со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Далее американка сыграет с чешкой Линдой Носковой.
