Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Каролина Плишкова обошла Марию Шарапову по количеству побед на «тысячниках»

Каролина Плишкова обошла Марию Шарапову по количеству побед на «тысячниках»
Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова обошла пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» россиянку Марию Шарапову и теперь единолично занимает восьмое место по количеству побед на турнирах категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщает OptaAce. На счету Шараповой 136 побед, а у Плишковой — 137.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 3
7 		2 7 7
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Плишкова вышла в 1/8 финала. В третьем круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (21-я в рейтинге) со счётом 7:5, 2:6, 7:6 (7:3). Следующей соперницей Каролины станет аргентинская теннисистка Солана Сьерра.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
