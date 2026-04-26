Каролина Плишкова обошла Марию Шарапову по количеству побед на «тысячниках»
Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова обошла пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» россиянку Марию Шарапову и теперь единолично занимает восьмое место по количеству побед на турнирах категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщает OptaAce. На счету Шараповой 136 побед, а у Плишковой — 137.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 3
|
|2
|7 7
Каролина Плишкова
К. Плишкова
На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Плишкова вышла в 1/8 финала. В третьем круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (21-я в рейтинге) со счётом 7:5, 2:6, 7:6 (7:3). Следующей соперницей Каролины станет аргентинская теннисистка Солана Сьерра.
