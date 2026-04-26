Марта Костюк обыграла Джессику Пегулу и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге соревнований она обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую пятую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом — 6:1, 6:4.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 16:50 МСК
Джессика Пегула
Марта Костюк
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Костюк четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Пегулы ни одного эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Костюк поспорит с американской теннисисткой Кэти Макнелли.
Материалы по теме
