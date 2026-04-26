Джессика Пегула — Марта Костюк: результат матча 26 апреля, счёт 0:2, 3-й круг турнира в Мадриде

Марта Костюк обыграла Джессику Пегулу и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге соревнований она обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую пятую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом — 6:1, 6:4.

26 апреля 2026, воскресенье. 16:50 МСК
0 : 2
1 		4
6 		6
         
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Костюк четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Пегулы ни одного эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Костюк поспорит с американской теннисисткой Кэти Макнелли.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
«Условия в Мадриде подходят моей игре». Выбьет ли Мирра из сетки третью венгерку подряд?
«Условия в Мадриде подходят моей игре». Выбьет ли Мирра из сетки третью венгерку подряд?
