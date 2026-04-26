Бублик иронично отреагировал на свой выход во второй круг турнира в Мадриде в паре

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик с иронией отреагировал на свой выход во второй круг «Мастерса» в Мадриде в парном разряде. Он в дуэте с австралийцем Марком Полмансом обыграл пару бразильцев Орландо Лужа и Рафаэля Матоса (6:3, 6:7 (4:7), 10:6).

«Ну хоть пару играть могу», – написал Александр Бублик у себя в телеграм-канале.

Ранее Бублик на турнире в Мадриде в одиночном разряде дошёл до второго круга, где уступил греку Стефаносу Циципасу, занимающему в мировом рейтинге 80-е место.

В следующем круге Бублик и Полманс сыграют с парой Марсело Ареала (Сальвадор) и хорвата Мате Павича.

