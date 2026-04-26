Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Янник Синнер — Элмер Мёллер, результат матча 26 апреля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 1000 Мадрид

Синнер уверенно обыграл Мёллера и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал уверенную победу над соперником из Дании Элмером Мёллером, занимающим 169-е место в мировом рейтинге, и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
2 		3
         
По ходу матча Синнер сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Мёллер подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки, а также сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге соперником Синнера станет победитель матча между Кэмероном Норри и Тьяго Агустином Тиранте.

«Теннису нужен Карлос». Синнер после первой победы в Мадриде сказал немного и об Алькарасе
