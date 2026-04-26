Синнер уверенно обыграл Мёллера и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал уверенную победу над соперником из Дании Элмером Мёллером, занимающим 169-е место в мировом рейтинге, и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

По ходу матча Синнер сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Мёллер подал навылет четыре раза, сделал три двойные ошибки, а также сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге соперником Синнера станет победитель матча между Кэмероном Норри и Тьяго Агустином Тиранте.