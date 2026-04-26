Янник Синнер рассказал о процессе изучения испанского языка

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший в третьем круге «Мастерса» в Мадриде датчанина Эльмера Мёллера (6:2, 6:3), рассказал о своём опыте изучения испанского языка.
— В интервью на корте вы говорили на испанском. Насколько хорош ваш испанский и как вы его учите?
— Нет, он не очень. Пока не очень. Моя цель — за год заговорить на нём. Я пытаюсь учить. Мой физиотерапевт из Аргентины, это, безусловно, помогает. Потом посмотрим. Немного понимаю, но пока не могу говорить.
— Очень хорошо. Есть ли какие-то приложения, которые помогают?
— Нет, нужно это выяснить… Duolingo, Babbel…
— Bumble — это приложение для знакомств!
— Нет. Babbel! В любом случае это не дейтинг-приложение. Мне приложение для знакомств не требуется, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.
- 26 апреля 2026
