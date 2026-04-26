Синнер обогнал Надаля по числу одержанных подряд побед на «Мастерсах»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обогнал 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля по количеству одержанных подряд побед на турнирах категории «Мастерс». Последним на данный момент результатом Синнера стал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде, где в третьем круге он обыграл 169-ю ракетку мира датчанина Эльмера Мёллера (6:2, 6:3).

Таким образом, на счету Синнера 24 победы на турнирах ATP-1000 подряд. По этому показателю он занимает третье место. Выше него — Новак Джокович (31 победа) и Роджер Федерер (29).

В текущем сезоне Синнер выиграл три титула на «Мастерсах» — в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.