Фис обыграл Наву в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис в третьем круге турнира категории «Мастерс» обыграл соперника из США Эмилио Наву, занимающего в мировом рейтинге 116-е место, и вышел в 1/8 финала. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

По ходу матча Фис сделал три эйса, столько же раз ошибся на подаче, а также сумел реализовать два брейк-пойнта из шести. Нава подал навылет 10 раз, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге Артюр Фис сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (29-я ракетка мира).