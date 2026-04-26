Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Артюр Фис — Эмилио Нава, результат матча 26 апреля 2026, счёт 2:0, 3-й круг; ATP 1000 Мадрид

Фис обыграл Наву в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис в третьем круге турнира категории «Мастерс» обыграл соперника из США Эмилио Наву, занимающего в мировом рейтинге 116-е место, и вышел в 1/8 финала. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 17:45 МСК
Окончен
2 : 0
1 2
         
7 7 		6
6 2 		3
         
По ходу матча Фис сделал три эйса, столько же раз ошибся на подаче, а также сумел реализовать два брейк-пойнта из шести. Нава подал навылет 10 раз, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге Артюр Фис сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (29-я ракетка мира).

