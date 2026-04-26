«Начала наслаждаться теннисом». Костюк — о победе над Пегулой в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (пятая в рейтинге) в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

— Сегодня ты проиграла пять геймов. В прошлый раз — три гейма. Должно быть что-то, что идеально сочетается с твоей игрой с ней.

— Ну, я тоже проигрывала ей четыре раза. Жаль, что это так идеально сочетается, а то бы я побеждала её каждый раз. Она такой сильный игрок. Очень рада выигрышу в Брисбене и этой победе. Очень рада.

— Ты ещё не проиграла ни одного матча на грунте в этом году. Уже выиграла титул. Что у тебя получается в последние недели?

— Думаю, я определённо начала наслаждаться теннисом, с тех пор как получила травму на Australian Open. Пришлось немного переосмыслить свой подход и то, сколько сил это отнимает — быть на корте. Мою энергию и физическую энергию тоже. Очень довольна корректировками, которые мы внесли, и прогрессом, которого мы добиваемся как команда. Думаю, это главное. У меня никогда не было такой длинной победной серии в карьере. Мы определённо делаем что-то правильно, — сказала Костюк в интервью на корте.