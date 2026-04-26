«Начала наслаждаться теннисом». Костюк — о победе над Пегулой в Мадриде

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (пятая в рейтинге) в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
— Сегодня ты проиграла пять геймов. В прошлый раз — три гейма. Должно быть что-то, что идеально сочетается с твоей игрой с ней.
— Ну, я тоже проигрывала ей четыре раза. Жаль, что это так идеально сочетается, а то бы я побеждала её каждый раз. Она такой сильный игрок. Очень рада выигрышу в Брисбене и этой победе. Очень рада.
— Ты ещё не проиграла ни одного матча на грунте в этом году. Уже выиграла титул. Что у тебя получается в последние недели?
— Думаю, я определённо начала наслаждаться теннисом, с тех пор как получила травму на Australian Open. Пришлось немного переосмыслить свой подход и то, сколько сил это отнимает — быть на корте. Мою энергию и физическую энергию тоже. Очень довольна корректировками, которые мы внесли, и прогрессом, которого мы добиваемся как команда. Думаю, это главное. У меня никогда не было такой длинной победной серии в карьере. Мы определённо делаем что-то правильно, — сказала Костюк в интервью на корте.
- 26 апреля 2026
-
21:44
-
21:29
-
21:25
-
21:14
-
20:57
-
19:54
-
19:52
-
19:29
-
19:19
-
18:57
-
18:30
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:27
-
16:19
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
14:54
-
14:41
-
14:31
-
14:29
-
14:27
-
14:11
-
14:03
-
13:30
-
12:47
-
12:39
-
12:18