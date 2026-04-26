Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик получил трофей за вхождение в топ-10 рейтинга ATP

Комментарии

Нынешняя 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик получил трофей за попадание в десятку лучших игроков рейтинга ATP. В топ-10 мирового тенниса Бублик дебютировал в начале текущего сезона, победив на турнире категории ATP-250 в январе. В финале казахстанец одолел соперника из Италии Лоренцо Музетти (7:6 (7:2), 6:3).

Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Фото полученной награды Бублик опубликовал у себя в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Александра Бублика

«Говорят, тоже что-то могу», — подписал фотографию теннисист.

Ранее Бублик на турнире в Мадриде в одиночном разряде дошёл до второго круга, где уступил греку Стефаносу Циципасу, занимающему в мировом рейтинге 80-е место.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android