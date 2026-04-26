Александр Бублик получил трофей за вхождение в топ-10 рейтинга ATP
Поделиться
Нынешняя 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик получил трофей за попадание в десятку лучших игроков рейтинга ATP. В топ-10 мирового тенниса Бублик дебютировал в начале текущего сезона, победив на турнире категории ATP-250 в январе. В финале казахстанец одолел соперника из Италии Лоренцо Музетти (7:6 (7:2), 6:3).
Гонконг. Финал
11 января 2026, воскресенье. 10:40 МСК
Лоренцо Музетти
Окончен
0 : 2
Александр Бублик
Фото полученной награды Бублик опубликовал у себя в телеграм-канале.
Фото: Личный архив Александра Бублика
«Говорят, тоже что-то могу», — подписал фотографию теннисист.
Ранее Бублик на турнире в Мадриде в одиночном разряде дошёл до второго круга, где уступил греку Стефаносу Циципасу, занимающему в мировом рейтинге 80-е место.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
21:44
-
21:29
-
21:25
-
21:14
-
20:57
-
19:54
-
19:52
-
19:29
-
19:19
-
18:57
-
18:30
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:27
-
16:19
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
14:54
-
14:41
-
14:31
-
14:29
-
14:27
-
14:11
-
14:03
-
13:30
-
12:47
-
12:39
-
12:18