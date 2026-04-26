Александр Бублик получил трофей за вхождение в топ-10 рейтинга ATP

Нынешняя 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик получил трофей за попадание в десятку лучших игроков рейтинга ATP. В топ-10 мирового тенниса Бублик дебютировал в начале текущего сезона, победив на турнире категории ATP-250 в январе. В финале казахстанец одолел соперника из Италии Лоренцо Музетти (7:6 (7:2), 6:3).

Фото полученной награды Бублик опубликовал у себя в телеграм-канале.

«Говорят, тоже что-то могу», — подписал фотографию теннисист.

Ранее Бублик на турнире в Мадриде в одиночном разряде дошёл до второго круга, где уступил греку Стефаносу Циципасу, занимающему в мировом рейтинге 80-е место.