Сорана Кырстя пожаловалась на команду Гауфф по ходу матча «тысячника» в Мадриде
Поделиться
26-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя по ходу матча третьего круга «тысячника» в Мадриде с американкой Кори Гауфф, занимающей в мировом рейтинге третье место, пожаловалась судье на команду соперницы. Спортсменка посчитала поведение бокса Гауфф неспортивным и заявила, что её отвлекают.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 12:10 МСК
Сорана Кырстя
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|1
|
|7
|6
Кори Гауфф
Фото: Кадр из трансляции
Гауфф проиграла первый сет, но забрала две последующие партии и выиграла матч (4:6, 7:5, 6:1). В 1/8 финала «тысячника» она сразится с 13-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой.
Турнир в Мадриде завершится 2 мая. Его действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская спортсменка Арина Соболенко.
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
21:44
-
21:29
-
21:25
-
21:14
-
20:57
-
19:54
-
19:52
-
19:29
-
19:19
-
18:57
-
18:30
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:27
-
16:19
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
14:54
-
14:41
-
14:31
-
14:29
-
14:27
-
14:11
-
14:03
-
13:30
-
12:47
-
12:39
-
12:18