Сорана Кырстя пожаловалась на команду Гауфф по ходу матча «тысячника» в Мадриде

26-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя по ходу матча третьего круга «тысячника» в Мадриде с американкой Кори Гауфф, занимающей в мировом рейтинге третье место, пожаловалась судье на команду соперницы. Спортсменка посчитала поведение бокса Гауфф неспортивным и заявила, что её отвлекают.

Фото: Кадр из трансляции

Гауфф проиграла первый сет, но забрала две последующие партии и выиграла матч (4:6, 7:5, 6:1). В 1/8 финала «тысячника» она сразится с 13-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой.

Турнир в Мадриде завершится 2 мая. Его действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская спортсменка Арина Соболенко.