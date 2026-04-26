«Чувствовали, что матч очень близкий». Звонарёва — о победе над Паолини и Эррани в Мадриде

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала победу над итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини во втором круге турнира WTA-1000 в парном разряде. Вместе с Лаурой Зигемунд они победили со счётом 4:6, 6:4, 1:0 [10:6].

— Вера, расскажите про матч. Во-первых, как он сложился, всё-таки вам противостояли первые сеяные, во-вторых, как удалось переломить неудачный ход поединка? Ведь вы уступали сет и 1:4 был счёт во втором.

— Да, матч был тяжёлый. Но это же пара, более быстрая игра, тут в любой момент может всё очень быстро поменяться. И даже в первом сейте мы проигрывали 1:4, потом отыграли брейк. То есть чувствовали, что матч очень близкий, просто где-то не получалось какие-то важные очки в гейме забрать. Мне кажется, мы стали чуть-чуть активнее играть и стабильнее в концовке, это, конечно, помогло, — сказала Звонарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.