«Личное, не буду отвечать». Синнер — о том, связался ли с Алькарасом после снятия с «РГ»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ушёл от ответа на вопрос, связывался ли он с Карлосом Алькарасом после его новости о снятии с «Ролан Гаррос» и «Мастерса» в Риме из-за травмы.

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде итальянец обыграл Эльмера Мёллера.

«Думаю, это довольно личное, поэтому не буду отвечать. Его отсутствие ощущается не только здесь. Наверное, здесь, в Испании, это особенно, но ещё сильнее это будет [ощущаться] на «Ролан Гаррос», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

Также Алькарас не принимает участия в текущем турнире в Мадриде. Испанец является действующим победителем «Ролан Гаррос».