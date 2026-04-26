«Личное, не буду отвечать». Синнер — о том, связался ли с Алькарасом после снятия с «РГ»
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ушёл от ответа на вопрос, связывался ли он с Карлосом Алькарасом после его новости о снятии с «Ролан Гаррос» и «Мастерса» в Риме из-за травмы.
В третьем круге «Мастерса» в Мадриде итальянец обыграл Эльмера Мёллера.
Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
2 : 0
«Думаю, это довольно личное, поэтому не буду отвечать. Его отсутствие ощущается не только здесь. Наверное, здесь, в Испании, это особенно, но ещё сильнее это будет [ощущаться] на «Ролан Гаррос», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.
Также Алькарас не принимает участия в текущем турнире в Мадриде. Испанец является действующим победителем «Ролан Гаррос».
