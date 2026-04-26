«Не очень верила в победу». Плишкова — о выходе в 1/8 финала на «тысячнике» в Мадриде

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над Элисе Мертенс из Бельгии в третьем круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 2:6, 7:6 (7:3).
— Какой абсолютно феноменальный камбэк. 1:4 в решающем сете.
— И не только 1:4… это же было 1:4 и 0:40. Это был довольно тяжёлый момент. Но думаю, она в целом хорошо играла во втором и третьем сетах. Я была немного пассивной и в тот момент не очень верила в победу. Как‑то вдруг мой подача немного заиграла, я спасла тот гейм, после чего началась совершенно другая игра. Мне очень нравится играть на этом корте. Атмосфера, мне кажется, была самой лучшей из всех, что я видела в Мадриде до сих пор. Спасибо, что пришли, — сказала Плишкова в интервью на корте.
