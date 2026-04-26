Тренер Умбера поссорился с судьёй после поражения француза на «Мастерсе» в Мадриде

Жереми Шарди, тренер французского теннисиста Уго Умбера, поссорился с судьёй Александром Робейном после матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Умбер проиграл соотечественнику Теренсу Атману со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).
По данным L’Équipe, Шарди подошёл к арбитру и грубо сказал: «Тебе должно быть стыдно». Он упрекал главного судью в том, что Атман не получил предупреждение за затяжку времени. По ходу матча Теренс испытывал судороги, на тай-брейке он упал на корт и закричал от боли.
«Мне нужно было выбраться из ада, чтобы победить. Я сделал всё, что мог как всегда, пришлось бороться с судорогами во всём теле – это было непросто. Но победить в двух сетах – это прекрасно. Мне действительно было очень тяжело физически, просто пытался выжить.
Нужно спрашивать у судьи, почему он не дал мне нарушение. Я тут ни при чём. Не специально падаю на землю — действительно больше не могу стоять на ногах», — приводит слова Атмана Punto de break.
