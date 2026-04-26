Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Тренер Умбера поссорился с судьёй после поражения француза на «Мастерсе» в Мадриде

Жереми Шарди, тренер французского теннисиста Уго Умбера, поссорился с судьёй Александром Робейном после матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Умбер проиграл соотечественнику Теренсу Атману со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 15:50 МСК
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 5
7 7 		7 7
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

По данным L’Équipe, Шарди подошёл к арбитру и грубо сказал: «Тебе должно быть стыдно». Он упрекал главного судью в том, что Атман не получил предупреждение за затяжку времени. По ходу матча Теренс испытывал судороги, на тай-брейке он упал на корт и закричал от боли.

«Мне нужно было выбраться из ада, чтобы победить. Я сделал всё, что мог как всегда, пришлось бороться с судорогами во всём теле – это было непросто. Но победить в двух сетах – это прекрасно. Мне действительно было очень тяжело физически, просто пытался выжить.

Нужно спрашивать у судьи, почему он не дал мне нарушение. Я тут ни при чём. Не специально падаю на землю — действительно больше не могу стоять на ногах», — приводит слова Атмана Punto de break.

