Определился соперник Синнера в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
23-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри обыграл в третьем круге «Мастерса» в Мадриде соперника из Аргентины Тьяго Агустина Тиранте, занимающего в мировом рейтинге 75-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:5).
Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 19:40 МСК
Кэмерон Норри
По ходу мачта Норри сделал два эйса, не допустил двойных ошибок, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Тиранте подал навылет шесть раз, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге, 1/8 финала турнира, Норри сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
