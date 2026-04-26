Кэмерон Норри — Тьяго Агустин Тиранте, результат матча 26 апреля 2026, счёт 2:0, 3-й круг; ATP 1000 Мадрид

Определился соперник Синнера в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
23-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри обыграл в третьем круге «Мастерса» в Мадриде соперника из Аргентины Тьяго Агустина Тиранте, занимающего в мировом рейтинге 75-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 19:40 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 5
         
Тьяго Агустин Тиранте
Аргентина
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте

По ходу мачта Норри сделал два эйса, не допустил двойных ошибок, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Тиранте подал навылет шесть раз, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге, 1/8 финала турнира, Норри сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

