Артур Риндеркнеш снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы голени

26-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш снялся с турнира категории «Мастерс» в Мадриде из-за травмы голени. Спортсмен был вынужден досрочно завершить своё выступление по ходу матча третьего круга с чехом Витом Копривой.

Француз уступил сопернику в первом сете, но забрал вторую партию. В третьей партии теннисисты не смогли открыть счёт в связи с решением Риндеркнеша покинуть корт. Во втором сете Артур брал тайм-аут, на его голени позднее была замечена повязка.

Вит Коприва без борьбы прошёл в 1/8 финала «Мастерса», где сыграет с победителем матча между Рафаэлем Ходаром и Жоао Фонсекой.