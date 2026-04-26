Артур Риндеркнеш снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы голени

Артур Риндеркнеш снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы голени
26-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш снялся с турнира категории «Мастерс» в Мадриде из-за травмы голени. Спортсмен был вынужден досрочно завершить своё выступление по ходу матча третьего круга с чехом Витом Копривой.

Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 20:05 МСК
Вит Коприва
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		3
4 		6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Француз уступил сопернику в первом сете, но забрал вторую партию. В третьей партии теннисисты не смогли открыть счёт в связи с решением Риндеркнеша покинуть корт. Во втором сете Артур брал тайм-аут, на его голени позднее была замечена повязка.

Вит Коприва без борьбы прошёл в 1/8 финала «Мастерса», где сыграет с победителем матча между Рафаэлем Ходаром и Жоао Фонсекой.

