Даниил Медведев назвал турнир на грунте, который оставил бы единственным

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, какой турнир на грунте оставил бы единственным, если бы была возможность убрать все остальные.

– Вы всегда говорили, что вам не особо нравится грунт. Если бы можно было убрать все турниры, кроме одного, какой бы оставили?

– Только один? Оставлю Рим, так как я там побеждал. Даже если причины разные. Может, Мадрид нравится мне чуть больше, а Рим чуть меньше – там я выигрывал. И плюс ко всему мне нравится сам город, – сказал Медведев в интервью ABC.es.

На грунтовом «Мастерсе» в Мадриде Медведев стартовал с победы над венгром Фабианом Марожаном (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).