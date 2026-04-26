Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фис — о помощи команды в матче с Бусе в Мадриде: физиотерапевт сказал: «Заткнись *****»

Фис — о помощи команды в матче с Бусе в Мадриде: физиотерапевт сказал: «Заткнись *****»
25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал, как его команда мотивировала его во время матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Фис обыграл Игнасио Бусе из Перу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:5.

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 16:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 7
7 7 		6 3 5
         
Игнасио Бусе
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе

«В третьем сете проигрывал с брейком и начал сходить с ума. Мой физиотерапевт сказал: «Заткнись *****». Он произносит это, я начинаю злиться уже на него, а он снова говорит: «Нет, заткнись *****». Это мне помогло. На самом деле, помогло, потому что после этого я стал тише, начал больше думать о теннисе, и всё стало немного лучше», — приводит слова Фиса Tennis Channel.

Сегодня, 26 апреля, Фис вышел в четвёртый круг соревнований в Мадриде, обыграв американца Эмилио Наву со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

