Фис — о помощи команды в матче с Бусе в Мадриде: физиотерапевт сказал: «Заткнись *****»
Поделиться
25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал, как его команда мотивировала его во время матча второго круга на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Фис обыграл Игнасио Бусе из Перу со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:5.
Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 16:10 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
Игнасио Бусе
И. Бусе
«В третьем сете проигрывал с брейком и начал сходить с ума. Мой физиотерапевт сказал: «Заткнись *****». Он произносит это, я начинаю злиться уже на него, а он снова говорит: «Нет, заткнись *****». Это мне помогло. На самом деле, помогло, потому что после этого я стал тише, начал больше думать о теннисе, и всё стало немного лучше», — приводит слова Фиса Tennis Channel.
Сегодня, 26 апреля, Фис вышел в четвёртый круг соревнований в Мадриде, обыграв американца Эмилио Наву со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:42
-
22:31
-
22:11
-
21:49
-
21:44
-
21:29
-
21:25
-
21:14
-
20:57
-
19:54
-
19:52
-
19:29
-
19:19
-
18:57
-
18:30
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:52
-
17:40
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:27
-
16:19
-
16:05
-
15:57
-
15:25
-
14:54