Вера Звонарёва рассказала о полученном опыте в роли тренера

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала о своём тренерском опыте.

— Слышал, что вы сейчас сами тренируете, что у вас есть группа. Расскажите про этот опыт. Как себя чувствуете в роли тренера? Что вам это даёт?
— Ну, последние пару лет, да, действительно, я тренировала — у меня были некоторые юниоры. Какой-то для себя определённый тренерский опыт тоже набрала — пыталась что-то передать молодому поколению от, так сказать, недавно закончившего игрока. Потому что, мне кажется, это немножко другой опыт, нежели те тренеры, которые уже давно занимаются этой деятельностью. У меня это больше игровой опыт. В общем и целом мне тоже нравится тренировать. Сейчас у меня нет спортсменов, потому что я играю в туре. Но были теннисисты, и я старалась как-то на корте передавать им опыт. Не знаю, как уж там получалось или не получалось, но мне это тоже нравилось.

— А какого вот возраста были дети?
— Дети были разными, от девяти до 15 лет. И группы, и индивидуальные занятия тоже, — сказала Звонарёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

