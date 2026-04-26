«Со мной Эвелина не любит играть». Звонарёва — о занятиях дочери теннисом

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала о пути своей 10-летней дочери Эвелины в теннисе.

— Вашей дочке Эвелине сейчас уже около 10 лет. Как у неё успехи на теннисном корте? Как она воспринимает ваши советы?

— Ну, сразу скажу, что со мной Эвелина не любит играть, поэтому со мной она и не играет. Она потихонечку занимается. Однако не только теннисом, но и плаванием, плюс у неё школа. Так что всего по чуть-чуть. Если захочет, то будет тренироваться больше, не захочет — ну, значит, будет чем-то ещё заниматься.

— Ну, то есть она любит с другим тренером заниматься и не очень вас воспринимает как тренера?

— Да. Потому что если я что-то начинаю говорить на тренировке, она категорически говорит: «Нет, буду делать по-другому», — сказала Звонарёва в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.