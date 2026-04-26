«У меня есть работа, которая мне нравится». Звонарёва — о мотивации продолжать карьеру

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала о мотивации продолжать профессиональную карьеру.

— Можете объяснить, что вами движет на этом этапе карьеры?

— Вы знаете, просто получаю удовольствие от каждого матча. Очень благодарна тому, что я могу, что у меня есть работа, которая мне нравится, получаю удовольствие. Да, бывает, что где-то мы выигрываем, где-то проигрываем, но да, для спортсмена после такой долгой карьеры в моём возрасте это, наверное, какая-то привилегия — иметь возможность выступать ещё, играть. Поэтому для меня это просто работа, которая мне нравится, стараюсь наслаждаться каждым моментом, каждым матчем, — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.