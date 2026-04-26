«Долгосрочных планов нет». Звонарёва рассказала, как договорилась играть в паре с Зигемунд

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала об игре в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

— С Лаурой Зигемунд у вас были успехи на турнирах ещё в 2020 году. Как вы договорились снова играть вместе? Какие договорённости с ней есть?

— Каких-то долгосрочных планов нет. Объединились с Лаурой, потому что, наверное, так сложилась ситуация, что у неё тоже не было постоянной напарницы. Я вернулась после травмы, договорились на пару турниров, неплохо выступили, ну и решили пока продолжить от турнира к турниру. Каких-то долгосрочных планов, наверное, ни у меня, ни у неё нет, потому что она тоже уже немолодая спортсменка, получается здорово, когда мы заявляемся на следующий турнир, — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.