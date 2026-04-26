«На данном этапе карьеры — это не приоритет». Звонарёва — о выступлениях в одиночке

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва высказалась о своих планах на выступления на турнирах в одиночном разряде.

— В этом году у вас были победы и в одиночном разряде. Пробовали вы здесь, в Мадриде, начать с квалификации или же не получилось что-то? И вообще рассматриваете сейчас одиночку? Будете ли чего-то пытаться в ней добиться?

— Ну, наверное, одиночка на данном этапе карьеры — это не приоритет для меня в силу того, что просто физически не смогу выступать на том уровне, на котором хочу. Опять же, могу неплохо отыграть один матч, но после нескольких операций моё тело уже не то — просто не успеваю восстанавливаться к следующему поединку. И я понимаю, что даже если отыграю один матч хорошо, во втором уже начинаются какие-то проблемы, поэтому, к сожалению, не могу ставить одиночку в приоритет. Было бы здоровье, тогда, может быть, смогу. Но я всё равно люблю эту игру и по возможности заявляюсь на турниры. У меня просто низкий рейтинг в одиночке, он мне не позволяет попадать в сетку. Я вот здесь осталась первая «в ауте» на квалификацию. Но если где-то попадаю, играю одиночные матчи. Если не попадаю, то не попадаю. И тогда играю просто пару, — сказала Звонарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.