Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде, обыграв Чжэн Циньвэнь
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (36-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 21:10 МСК
1 : 2
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Рыбакина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Циньвэнь девять эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Рыбакина поспорит с победительницей встречи Анастасия Потапова (Австрия) — Елена Остапенко (Латвия).
