Рыбакина стала лидером по количеству побед в 2026 году, обойдя Синнера
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заняла лидерскую позицию по количеству выигранных матчей (27) среди теннисистов в обоих турах, WTA и ATP, в 2026 году. Последним результатом спортсменки стал выход в 1/8 «тысячника» в Мадриде после победы над китаянкой Чжэн Циньвэнь (4:6, 6:4, 6:3), занимающей в мировом рейтинге 36-е место.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Рыбакина обошла по показателю выигранных в сезоне матчей первую ракетку мира среди мужчин, итальянца Янника Синнера, на счету которого 26 побед.
В 1/8 финала турнира в Мадриде Рыбакина сыграет с победительницей матча между Анастасией Потаповой (Австрия) и Еленой Остапенко (Латвия).
Материалы по теме
