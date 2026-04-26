Рыбакина стала лидером по количеству побед в 2026 году, обойдя Синнера

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заняла лидерскую позицию по количеству выигранных матчей (27) среди теннисистов в обоих турах, WTA и ATP, в 2026 году. Последним результатом спортсменки стал выход в 1/8 «тысячника» в Мадриде после победы над китаянкой Чжэн Циньвэнь (4:6, 6:4, 6:3), занимающей в мировом рейтинге 36-е место.

Рыбакина обошла по показателю выигранных в сезоне матчей первую ракетку мира среди мужчин, итальянца Янника Синнера, на счету которого 26 побед.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Рыбакина сыграет с победительницей матча между Анастасией Потаповой (Австрия) и Еленой Остапенко (Латвия).