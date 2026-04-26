Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Опять вышел трёхсетовый матч, но я довольна». Рыбакина — о победе над Циньвэнь в Мадриде

«Опять вышел трёхсетовый матч, но я довольна». Рыбакина — о победе над Циньвэнь в Мадриде
Комментарии

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Честно говоря, думаю, уровень матча был выше, чем в первом [круге]. Подача у меня была лучше. Но Циньвэнь — очень тяжёлый соперник. Она отлично подавала. Отбивала почти все мои подачи. Не думаю, что сегодня подача была проблемой, могла бы подавать точнее. Уж точно не помог первый гейм с двойной ошибкой. Вроде бы всё шло немного в её пользу, сумасшедшие удары из сложных позиций. Рада, что воспользовалась своим шансом во второй партии. Боролась и старалась держаться близко к счёту. Опять вышел трёхсетовый матч, но я довольна.

Атмосфера просто безумная. Очень много болельщиков, это классно. Они очень активны во время игры. Я довольна. Жду следующий матч», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android