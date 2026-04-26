Рыбакина — единственная, кто дошёл до 1/8 финала на каждом «тысячнике» в этом сезоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала единственным игроком, кто сумел дойти до 1/8 финала на каждом из первых пяти турниров WTA‑1000 в этом сезоне (Доха, Дубай, Индиан‑Уэллс, Майами и Мадрид).

В третьем круге турнира «тысячника» в Мадриде Рыбакина обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (36-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Следующий соперницей Елены станет победительница матча Анастасия Потапова (Австрия) — Елена Остапенко (Латвия).

В сезоне-2026 Рыбакина стала чемпионкой Australian Open и «пятисотника» в Штутгарте (Германия).