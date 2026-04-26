Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина — единственная, кто дошёл до 1/8 финала на каждом «тысячнике» в этом сезоне

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала единственным игроком, кто сумел дойти до 1/8 финала на каждом из первых пяти турниров WTA‑1000 в этом сезоне (Доха, Дубай, Индиан‑Уэллс, Майами и Мадрид).

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В третьем круге турнира «тысячника» в Мадриде Рыбакина обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (36-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Следующий соперницей Елены станет победительница матча Анастасия Потапова (Австрия) — Елена Остапенко (Латвия).

В сезоне-2026 Рыбакина стала чемпионкой Australian Open и «пятисотника» в Штутгарте (Германия).

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android