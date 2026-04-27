Вера Звонарёва: мои рекомендации — не факт, что для девятилетнего ребёнка важны

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала, как себя ощущает, занимаясь подсказками теннисному тренеру дочки.

— А как себя чувствует тот тренер, который её тренирует, когда ему подсказывает такой известный, опытный игрок?

— Не знаю, наверное, лучше у тренера спросить. Нет, стараюсь как бы делиться опытом, но я прекрасно понимаю, что каждый тренер, так же, как и каждый спортсмен, индивидуален — у каждого есть свой подход. Как бы я могу со стороны что-то сказать, как это вижу, как мне кажется — вот то, что нужно делать в современном теннисе, дать какие-то рекомендации. Но дальше, наверное, это уже на усмотрение тренера — что применять, а что нет. Опять же, мои рекомендации — не факт, что они для девятилетнего ребёнка важны. То есть тут немножко другой подход, наверное, нужен, — сказала Звонарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.