Медведев — об игре Синнера и Алькараса: они очень далеко ото всех на данный момент

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре лидеров мирового тенниса Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Ранее, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, Медведев обыгрывал Алькараса и играл в финале этого турнира с Синнером.

— Вы ощущаете, что немного сократили расстояние между ними, они стали ближе?

— С Янником и Карлосом — нет. Они очень далеко ото всех на данный момент. Возможно, в плане стабильности к ним поближе Зверев, потому он и третья ракетка мира. Но при всём этом даже ему трудно их обыграть. Они продолжают быть на вершине. Поэтому сейчас разница огромна, но это не проблема. Они хорошо играют, поэтому пытаешься выкладываться на максимум.

— Что наибольшим образом расстраивает в игре с ними?

— Многое. Синнер сейчас очень сильно улучшил подачу, ему сложно противостоять. У Карлоса — сила ударов и форхенда. И вдруг бац — и укороченный удар. Но не только это, потому что из-за такой силы никогда не знаешь, чего ожидать. Укороченные просто потрясающие, даже если их ждёшь, нет уверенности, что выиграешь очко — они очень быстрые. В их репертуаре есть все приёмы. Большинство из них может быть лучше твоих, поэтому защищаться очень непросто, — цитирует Медведева ABC.es.