«Приоритет всё-таки семья». Звонарёва — о том, как поездки на турниры сказываются на жизни

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала, как поездки на турниры сказываются на домашней жизни.

— Как вы, завершив карьеру и уже пожив домашней жизнью, сейчас снова отправляетесь в поездки? Как переживаете, когда вы надолго отлучаетесь из семьи?

— Ну, это часть работы. То есть да, конечно, когда есть ребёнок, тут немножко всё по-другому, но тем не менее это моя работа, как и любая другая работа может быть, связанная с командировками или с отъездами. И если я делаю какой-то выбор, скажем, возвращаться играть турниры, то приоритет всё-таки семья. Если приходим к семейному консенсусу, что можно позволить себе уезжать, я уезжаю. Если в какой-то момент по семейным обстоятельствам не смогу путешествовать, это не буду делать. Пока получалось, но понятно, что это тяжело, — сказала Звонарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.