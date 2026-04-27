Вера Звонарёва рассказала о ближайшем графике выступлений

Бывшая вторая ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва рассказала о ближайших планах на выступления после «тысячника» в Мадриде (Испания).

— Какой у вас ближайший график турниров после Мадрида запланирован?

— Ближайшие планы — это Рим и «Ролан Гаррос». Это ближайшее, — сказала Звонарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

На турнире WTA-1000 Вера Звонарёва в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд вышла в четвертьфинал, обыграв итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини со счётом 4:6, 6:4, 1:0 [10:6]. Далее Вера и Лаура встретятся с индонезийским дуэтом Джаниче Чен/Алдила Сутджиади.