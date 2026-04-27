Норри — о предстоящем матче с Синнером в Мадриде: на тренировках он меня просто уничтожает
23-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри высказался о предстоящем матче с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 4-й круг
28 апреля 2026, вторник. 12:00 МСК
Янник Синнер
Кэмерон Норри
«Сумасшествие, что мы так и не сыграли друг с другом, несмотря на то что пять лет выступаем в туре. Мне очень хочется сыграть, хотя каждый раз, когда мы тренируемся вместе, он меня изматывает, просто уничтожает. Сейчас, возможно, это самый уверенный теннисист во всём туре, но я буду биться, играть свой теннис и концентрироваться на каждом мяче, который окажется передо мной. Будет очень тяжело, но я с нетерпением жду нашей первой личной встречи», — приводит слова Норри Sky Sports.
