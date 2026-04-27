Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фис сравнил условия на «Мастерсе» в Мадриде и «пятисотнике» в Барселоне

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис сравнил условия на текущем «Мастерсе» в Мадриде и минувшем «пятисотнике» в Барселоне, где выиграл титул.

«Условия очень разные, но я на 100% предпочитаю те, что в Барселоне. Там я могу достаточно хорошо контролировать мяч, ударять настолько сильно, насколько хочу, мяч не улетит далеко. Здесь немного иначе. Иногда приходится быть спокойнее. Я не бью так сильно, как мог бы. Но всё нормально, это другой тип игры. Стараюсь адаптироваться, получается довольно неплохо», — цитирует Фиса Punto de Break.

На текущем турнире в Мадриде Фис дошёл до 1/8 финала, где сыграет с Томасом Мартином Этчеверри.

