Фис сравнил условия на «Мастерсе» в Мадриде и «пятисотнике» в Барселоне

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис сравнил условия на текущем «Мастерсе» в Мадриде и минувшем «пятисотнике» в Барселоне, где выиграл титул.

«Условия очень разные, но я на 100% предпочитаю те, что в Барселоне. Там я могу достаточно хорошо контролировать мяч, ударять настолько сильно, насколько хочу, мяч не улетит далеко. Здесь немного иначе. Иногда приходится быть спокойнее. Я не бью так сильно, как мог бы. Но всё нормально, это другой тип игры. Стараюсь адаптироваться, получается довольно неплохо», — цитирует Фиса Punto de Break.

На текущем турнире в Мадриде Фис дошёл до 1/8 финала, где сыграет с Томасом Мартином Этчеверри.