Турнир WTA-1000, Мадрид: результаты матчей на 26 апреля
В воскресенье, 26 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжился турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. третий круг. Результаты матчей на 26 апреля:
- Соранa Кырстя (Румыния, 25) – Кори Гауфф (США, 3) — 6:4, 5:7, 1:6;
- Линда Носкова (Чехия, 13) – Людмила Самсонова (Россия, 20) — отказ Самсоновой;
- Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Каролина Плишкова (Чехия, SR) — 5:7, 6:1, 6:7 (3:7);
- Джессика Пегула (США, 5) – Марта Костюк (Украина, 26) — 1:6, 4:6;
- Чжэн Циньвэнь (Китай, 32) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 6:4, 4:6, 3:6;
- Анастасия Потапова (Австрия, LL) – Елена Остапенко (Латвия, 21) — 4:6, 6:4, 6:4.
