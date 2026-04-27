Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Анастасия Потапова — Елена Остапенко: результат матча 26 апреля, счёт 2:1, 3-й круг турнира в Мадриде

Анастасия Потапова вышла в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Рыбакиной
56-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко (40-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Анастасия Потапова
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 4
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В её рамках Потапова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Потапова поспорит с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (вторая в рейтинге).

«Вы что, шутите?» Рыбакина спорила с судьёй, но победила в Мадриде олимпийскую чемпионку
