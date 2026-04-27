«Выигранный титул стал лучшим ответом». Фис — о негативе и критике в свой адрес

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис, недавно выигравший «пятисотник» в Барселоне, рассказал о негативе со стороны журналиста.

«В Барселоне я видел журналиста, говорившего очень-очень плохие вещи обо мне. Поэтому я очень обрадовался, выиграв титул и показав ему, что он совершенно не прав. Стараюсь не реагировать на подобное и не видеть этого, но когда до меня доходит, приходится об этом думать. Меня очень удивило то, что он сказал, совершенно не понравилось, как он это выразил. Но думаю, выигранный титул стал лучшим ответом на это. Не помню точно, что он сказал, но это были плохие вещи», — цитирует Фиса Punto de Break.