Жоао Фонсека — Рафаэль Ходар: результат матча 27 апреля, счёт 1:2, третий круг турнира в Мадриде

Жоао Фонсека неожиданно уступил 19-летнему испанцу в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
24-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во встрече третьего круга бразильский спортсмен уступил 19-летнему испанцу (42-й номер рейтинга) Рафаэлю Ходару со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 1:6.

Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 1
7 7 		4 6
         
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Фонсека три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ходара четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее в Мадриде Рафаэль Ходар сразится с чешским теннисистом Витом Копривой, который вышел в четвёртый круг соревнований после отказа Артура Риндеркнеша.

