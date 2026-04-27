Турнир АТР-1000, Мадрид: результаты матчей на 26 апреля

26 апреля на грунтовых кортах в Мадриде (Испания) продолжился розыгрыш турнира категории АТР-1000. В рамках соревновательного дня прошли матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков игрового дня турнира.

Теннис. Турнир ATP-1000, Мадрид. 3-й круг. Результаты матчей на 26 апреля

Иржи Легечка (Чехия) – Алекс Михельсен (США) – 6:4, 6:2;

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Лоренцо Музетти (Италия) – 4:6, 5:7;

Дино Прижмич (Хорватия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:2, 4:6, 3:6;

Янник Синнер (Италия) – Эльмер Мёллер (Дания) – 6:2, 6:3;

Артюр Фис (Франция) – Эмилио Нава (США) – 7:6, 6:3;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 7:5, 7:6;

Вит Коприва (Чехия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:3, 3:6 RT;

Жоао Фонсека (Бразилия) – Рафаэль Ходар (Испания) – 6:7, 6:4, 1:6.