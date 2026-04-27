Теннис Новости

«Вы издеваетесь?» Рыбакина поспорила с судьёй по ходу матча с Циньвэнь на турнире в Мадрид

Комментарии

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поспорила с судьёй в матче третьего круга турнира в Мадриде с Чжэн Циньвэнь (4:6, 6:4, 6:3).

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Чжэн подала мяч, который система электронного судейства зафиксировала как попавший в корт. Рыбакина показала судье отметку от мяча, которая, по её мнению, была за пределами линии.

«Вы издеваетесь? Это не шутка. Система ошибается. Это не шутка. Мяч не задел линию. Это абсолютно неправильное решение», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter на личной странице в социальной сети X.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Рыбакина поспорит с Анастасией Потаповой (Австрия).

Материалы по теме
Рыбакина — единственная, кто дошёл до 1/8 финала на каждом «тысячнике» в этом сезоне
