«Вы издеваетесь?» Рыбакина поспорила с судьёй по ходу матча с Циньвэнь на турнире в Мадрид

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поспорила с судьёй в матче третьего круга турнира в Мадриде с Чжэн Циньвэнь (4:6, 6:4, 6:3).

Чжэн подала мяч, который система электронного судейства зафиксировала как попавший в корт. Рыбакина показала судье отметку от мяча, которая, по её мнению, была за пределами линии.

«Вы издеваетесь? Это не шутка. Система ошибается. Это не шутка. Мяч не задел линию. Это абсолютно неправильное решение», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter на личной странице в социальной сети X.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Рыбакина поспорит с Анастасией Потаповой (Австрия).