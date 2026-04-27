Турнир WTA-1000, Мадрид: расписание матчей на 27 апреля

Турнир WTA-1000, Мадрид: расписание матчей на 27 апреля
Сегодня, 27 апреля, на грунтовых кортах Мадрида (Испания) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. 4-й круг. Расписание матчей на 27 апреля (время – московское):

12:00. Энн Ли (США, 31) – Лейла Фернандес (Канада, 24);

12:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Хейли Баптист (США, 30);

14:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Наоми Осака (Япония, 14);

14:00. Солана Сьерра (Аргентина) – Каролина Плишкова (Чехия);

16:00. Мирра Андреева (Россия, 9) – Анна Бондарь (Венгрия);

17:00. Линда Носкова (Чехия, 13) – Кори Гауфф (США, 3);

20:00. Марта Костюк (Украина, 26) – Кэти Макнелли (США);

22:30. Анастасия Потапова (Австрия, LL) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

