Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мастерс в Мадриде, 2026 год: расписание матчей на 27 апреля

Карен Хачанов
Комментарии

Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) продолжится турнир серии «Мастерс». На грунтовых покрытиях испанской столицы будут проведены встречи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на 27 апреля.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде (Испания). 3-й круг. Расписание на 27 апреля (время — московское):

12:00. Алехандро Давидович Фокина (Испания, 20) – Каспер Рууд (Норвегия, 12);
13:30. Cтефанос Циципас (Греция, LL) – Даниэль Мерида-Агилар (Нидерланды, Q);
15:00. Даниил Медведев (Россия, 7) – Николай Будков Кьер (Норвегия, Q);
16:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) – Лучано Дардери (Италия, 18);
17:30. Александр Блокс (Бельгия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3);
19:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) – Флавио Коболли (Италия, 10);
21:00. Теренс Атман (Франция) – Александр Зверев (Германия, 2);
21:30. Карен Хачанов (Россия, 13) – Якуб Меншик (Чехия, 23).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android