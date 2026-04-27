«Мастерс» в Мадриде, 2026 год: расписание матчей на 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) продолжится турнир серии «Мастерс». На грунтовых покрытиях испанской столицы будут проведены встречи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на 27 апреля.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде (Испания). 3-й круг. Расписание на 27 апреля (время — московское):

12:00. Алехандро Давидович Фокина (Испания, 20) – Каспер Рууд (Норвегия, 12);

13:30. Cтефанос Циципас (Греция, LL) – Даниэль Мерида-Агилар (Нидерланды, Q);

15:00. Даниил Медведев (Россия, 7) – Николай Будков Кьер (Норвегия, Q);

16:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 16) – Лучано Дардери (Италия, 18);

17:30. Александр Блокс (Бельгия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3);

19:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай, Q) – Флавио Коболли (Италия, 10);

21:00. Теренс Атман (Франция) – Александр Зверев (Германия, 2);

21:30. Карен Хачанов (Россия, 13) – Якуб Меншик (Чехия, 23).