Андреева — Бондарь: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга «тысячника» в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, пройдёт матч четвёртого круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и венгеркой Анной Бондарь, занимающей 63-ю строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого круга турнира в Мадриде Мирра Андреева – Анна Бондарь.

Счёт личных встреч – 1-0 в пользу Бондарь. Она выиграла в 2023 году на грунте в Лозанне со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.