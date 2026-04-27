Медведев — Будков Кьер: текстовая онлайн-трансляция третьего круга «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, на грунтовых кортах Мадрида продолжится турнир серии «Мастерс». В рамках третьего круга состоится матч между 10-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым и представителем Норвегии Николаем Будковым Кьером, который занимает 140-ю строчку в мировом рейтинге.

Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Отметим, это будет первая очная личная встреча между российским и норвежским теннисистами. Ранее Медведев на турнире в Мадриде одолел Фабиана Марожана. Встреча длилась три сета (6:2, 6:7 (3:7), 6:4).