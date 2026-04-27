«Не очень хорошо его знал перед матчем». Синнер — о победе над Мёллером в Мадриде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над датчанином Эльмером Мёллером в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
«Мне кажется, было не так много ритма. Он очень, очень агрессивный игрок, бьёт очень сильно, особенно с бэкхенда. Поэтому это всегда довольно интересно, потому что… перед матчем это был соперник, которого я не очень хорошо знал.
Так что выходишь на корт и не совсем понимаешь, чего ожидать, но в то же время я старался довольно быстро разобраться в его игре. Я очень хорошо подавал в важные моменты и пытался возвращать как можно больше мячей, что здесь, в этих условиях, сделать очень сложно. Но я очень доволен своей игрой», – сказал Синнер в студии Tennis Channel.
- 27 апреля 2026
-
12:00
-
11:49
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:19
-
10:04
-
09:45
-
09:35
-
08:30
-
02:38
-
02:06
-
02:00
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:46
-
00:41
-
00:24
-
00:13
-
00:03
-
00:01
- 26 апреля 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:42
-
22:31