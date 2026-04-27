«Не очень хорошо его знал перед матчем». Синнер — о победе над Мёллером в Мадриде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над датчанином Эльмером Мёллером в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Эльмер Мёллер
Дания
Эльмер Мёллер
Э. Мёллер

«Мне кажется, было не так много ритма. Он очень, очень агрессивный игрок, бьёт очень сильно, особенно с бэкхенда. Поэтому это всегда довольно интересно, потому что… перед матчем это был соперник, которого я не очень хорошо знал.

Так что выходишь на корт и не совсем понимаешь, чего ожидать, но в то же время я старался довольно быстро разобраться в его игре. Я очень хорошо подавал в важные моменты и пытался возвращать как можно больше мячей, что здесь, в этих условиях, сделать очень сложно. Но я очень доволен своей игрой», – сказал Синнер в студии Tennis Channel.

