Главная Теннис Новости

«Я плакала ещё сильнее». Серена Уильямс рассказала, как воспитывает свою дочь

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась ходом воспитания одной из своих дочерей. Она отметила важность соблюдения дисциплины, будучи матерью.

«Я сказала дочери идти спать. Она этого не сделала и поэтому пропустила свою ночёвку с подругами. Она плакала. Но чего она не знала, так это того, что я плакала ещё сильнее. Ненавижу, когда она плачет. Быть строгим родителем тяжело, но иногда дисциплина необходима», — написала Уильямс в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена Уильямс во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

Федерер заработал $ 1,67 млрд! Серена — единственная женщина в топ-50 спортсменов-богачей
