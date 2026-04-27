Синнер — о Карлосе Алькарасе: его отсутствие — это что-то другое для мира тенниса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об отсутствии испанца Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Конечно, чувствуется отсутствие Карлоса, и мы желаем ему скорейшего восстановления.

Но я уже много говорил о нём на пресс-конференциях… Да, ощущается, что его здесь нет. И это, безусловно, будет ощущаться и в Риме, и особенно на «Ролан Гаррос» — ведь это турнир «Большого шлема», где он действующий чемпион, и его отсутствие — это что-то другое для мира тенниса.

Как я уже говорил, теннису нужен Карлос. Когда он рядом, всё становится намного ярче — чувствуется другая энергия, реакция публики», – сказал Синнер в студии Tennis Channel.

Ранее Алькарас снялся с розыгрыша «Мастерсов» в Мадриде и Риме (Италия), а также с предстоящего «Ролан Гаррос» – 2026 из-за травмы запястья.