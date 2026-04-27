Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о многочисленных снятиях с турнира в Мадриде. Ранее ряд теннисистов в мужском и женском одиночном разряде завершили борьбу на турнире из-за плохого самочувствия.

«Я слышал, что многие снялись с турнира. Я не провожу здесь много времени: в дни матчей прихожу немного пораньше, а в тренировочные дни — очень поздно. Потренировался — и уехал. Так я делаю на каждом турнире.

Не знаю конкретно, в чём именно проблема всех снятий с турнира. Такое часто происходит, если кто-то один заболеет, потому что мы довольно тесно друг с другом взаимодействуем в столовой или в спортзале. Так что такое просто случается», – сказал Синнер на пресс-конференции в Мадриде.