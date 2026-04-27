Фонсека прокомментировал поражение от Ходара в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

24-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал поражение в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде от испанца Рафаэля Ходара. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 в пользу испанца.

«Естественно, с технической точки зрения существовала стратегия. Однако я считаю, что самым важным в матче был ментальный аспект. Мы оба вышли на корт с определённым уровнем нервозности, что абсолютно нормально. Это был мой первый матч в Мадриде, тогда как для него — третий. Кроме того, мы оба молодые игроки, встречающиеся друг с другом, что неизбежно заставляет слишком много размышлять.

Он сделал первый брейк, но затем я сумел его отыграть. Мы оба показывали хороший уровень тенниса. На тай-брейке, думаю, он был немного лучше. Я допустил несколько ошибок, которых не должен был совершать. Он воспользовался своим шансом, хорошо сыграл и выиграл его.

Во втором сете у меня была возможность взять его подачу в начале. В начале третьего сета я чувствовал себя лучше, даже сказал бы, что был сильнее его. Я больше контролировал ход матча. Однако при счёте 40-15, допустив несколько простых ошибок справа, появилась фрустрация. Очевидно, что моё поведение на корте должно быть лучше — это аспект, над которым нам нужно работать. После этого он заиграл лучше, стал менее нервным и нашёл способ навязать свою игру», – приводит слова Фонсеки Punto De Break.