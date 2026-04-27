Фонсека прокомментировал поражение от Ходара в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

24-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал поражение в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде от испанца Рафаэля Ходара. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 в пользу испанца.
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|4
|6
«Естественно, с технической точки зрения существовала стратегия. Однако я считаю, что самым важным в матче был ментальный аспект. Мы оба вышли на корт с определённым уровнем нервозности, что абсолютно нормально. Это был мой первый матч в Мадриде, тогда как для него — третий. Кроме того, мы оба молодые игроки, встречающиеся друг с другом, что неизбежно заставляет слишком много размышлять.
Он сделал первый брейк, но затем я сумел его отыграть. Мы оба показывали хороший уровень тенниса. На тай-брейке, думаю, он был немного лучше. Я допустил несколько ошибок, которых не должен был совершать. Он воспользовался своим шансом, хорошо сыграл и выиграл его.
Во втором сете у меня была возможность взять его подачу в начале. В начале третьего сета я чувствовал себя лучше, даже сказал бы, что был сильнее его. Я больше контролировал ход матча. Однако при счёте 40-15, допустив несколько простых ошибок справа, появилась фрустрация. Очевидно, что моё поведение на корте должно быть лучше — это аспект, над которым нам нужно работать. После этого он заиграл лучше, стал менее нервным и нашёл способ навязать свою игру», – приводит слова Фонсеки Punto De Break.
- 27 апреля 2026
-
12:00
-
11:49
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:19
-
10:04
-
09:45
-
09:35
-
08:30
-
02:38
-
02:06
-
02:00
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:46
-
00:41
-
00:24
-
00:13
-
00:03
-
00:01
- 26 апреля 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:42
-
22:31