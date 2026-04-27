«Всё пошло как по маслу». Ходар высказался о победе на Фонсекой в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Ходар (42-я строчка рейтинга) прокомментировал победу над бразильцем Жоао Фонсекой в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Он переиграл 31-ю ракетку мира со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.

«Я понимал, что в третьем сете должен играть в свой теннис, и дальше всё пошло как по маслу. Очень доволен тем уровнем, который показал в решающей партии, потому что Жоао — очень серьёзный соперник. Чтобы победить его, нужно делать всё почти идеально.

Был весьма равный матч. Жоао проводит отличный сезон. Хочу пожелать ему всего самого лучшего — как в этом году, так и в карьере в целом, потому что впереди у него блестящее будущее. Время покажет, станет ли это началом большого соперничества, но уровень игры с обеих сторон сегодня был крайне высок.

Сейчас главное — это как можно лучше восстановиться и подойти готовым к игре во вторник», — сказал Ходар в интервью на корте.

Во вторник, 28 апреля, Рафаэль Ходар сыграет в 1/8 финала турнира в Мадриде с Витом Копривой (Чехия).