«Всё пошло как по маслу». Ходар высказался о победе на Фонсекой в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Ходар (42-я строчка рейтинга) прокомментировал победу над бразильцем Жоао Фонсекой в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Он переиграл 31-ю ракетку мира со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.
«Я понимал, что в третьем сете должен играть в свой теннис, и дальше всё пошло как по маслу. Очень доволен тем уровнем, который показал в решающей партии, потому что Жоао — очень серьёзный соперник. Чтобы победить его, нужно делать всё почти идеально.
Был весьма равный матч. Жоао проводит отличный сезон. Хочу пожелать ему всего самого лучшего — как в этом году, так и в карьере в целом, потому что впереди у него блестящее будущее. Время покажет, станет ли это началом большого соперничества, но уровень игры с обеих сторон сегодня был крайне высок.
Сейчас главное — это как можно лучше восстановиться и подойти готовым к игре во вторник», — сказал Ходар в интервью на корте.
Во вторник, 28 апреля, Рафаэль Ходар сыграет в 1/8 финала турнира в Мадриде с Витом Копривой (Чехия).
- 27 апреля 2026
-
12:00
-
11:49
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:19
-
10:04
-
09:45
-
09:35
-
08:30
-
02:38
-
02:06
-
02:00
-
00:58
-
00:56
-
00:52
-
00:46
-
00:41
-
00:24
-
00:13
-
00:03
-
00:01
- 26 апреля 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:44
-
23:32
-
23:22
-
23:15
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:42
-
22:31